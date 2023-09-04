Почему завтра нужно следить за долларом: граница, которая все решает, — приготовьтесь

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, если рубль упадет до 98,3 за доллар, мы можем смело ждать валютных максимумов прошедшего августа.

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По словам эксперта, к этому провоцируют несколько факторов, особенно влияют низкие объемы валюты от экспортеров, а также превышение спроса на валюту над предложением.

Антонов заявил, что уровень 97,15 рубля за доллар является сигнальным. При превышении 98,30 рубля к 5-6 сентября, к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар.

«Важно следить за зоной 98–98,3 рубля и дальнейшими мерами Банка России по стабилизации ситуации на рынке. Без новых мер регулятора рубль продолжит слабеть», — сказал аналитик.

Источник: 1prime.ru