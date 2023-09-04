Две недели добавляли несколько капель сока алоэ в воду для полива: комнатные растения не узнать, как в райском саду

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Сок алоэ стимулирует рост растений, развитие и укрепление корневой системы.

Выберите самые крупные и старые листья на алоэ. Подержите их в морозильной камере холодильника не менее трех дней, а еще лучше держать до нескольких месяцев.

Разморозьте, выдавите несколько капель в воду для полива. Полейте растения.

Источник: Telegram-канал «Ботаник»