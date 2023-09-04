Плесень в ванной больше не видели: грибок без сырости завял – вот как избавились

Ванная комната всегда являлась зоной повышенной сырости. Оно и понятно – там проходят все водные процедуры членов семьи, здесь же стоит стиральная машинка, сушится белье. Неудивительно, что со временем в плиточных швах зарождается жизнь – плесень и грибок.

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Такое соседство не приводит ни к чему хорошему, поэтому лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы ванная была сухой.

Для этого после каждого принятия душа приучитесь сами и научите членов семьи проветривать помещение. Пусть дверь будет открытой, так испарения выйдут из комнаты.

Также вещи после стирки лучше не сушить в ванной – лишняя влажность ни к чему. Помогут и строительно-ремонтные лайфхаки: установка полотенцесушителя и покрытие стен антисептиком, предотвращающим появление плесени.

По материалам сайта «Городовой»