От вони в ботинках спасут эти мешочки: насыпали - и забыли про неприятный запах

Неприятный запах в обуви может появиться в самый неподходящий момент. И никто от него не застрахован. Разве что щеголь, который каждый день обувает новую пару. Но отставим фантастические сценарии в сторону и решим насущную проблему многих россиян. Тем более она встает остро с наступлением осени.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Демисезонная обувь начинает источать зловоние, если ее носить не снимая и не проветривая, а также не просушивать после дождя. Есть еще множество причин, и бороться с проблемой неприятного запаха можно и нужно.

И делать это лучше с вечера. Надо взять носок, сложить в него несколько ложек пищевой соды, которая есть на любой кухне, и вложить в обувь. Так как белый щелочной порошок обладает абсорбирующими свойствами, о впитает лишнюю влагу и запахи. И наутро от вони не останется и следа.

По материалам Телеграм-канала «Домашние советы»