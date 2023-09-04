Как вывести жирное пятно с одежды: в химчистке раскрыли секрет – соль бесполезна

Поставить жирное пятно на одежде – дело трех секунд, а вот избавиться от него не так просто. Уходят силы, время и деньги, чтобы вернуть вещи былую чистоту. Причем, коварство жира в том, что после стирки пятно остается. И лайфхаки типа засыпать солью даже не всегда срабатывают.

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Тем временем, специалист по химчистке Виктория Митрохина советует не тратиться на дорогущие средства, не бежать сразу в дорогую клининг-фирму. А вывести пятно жира самому.

Рабочий способ, который не стоит дополнительных трат, - это застирать одежду с посудомоечным средством.

«Можно застирать вещь с «Фейри». Есть еще такие средства, как «Азелит». Но его нужно использовать очень аккуратно. С белой тканью ничего не будет, а вот на натуральной цветной могут остаться желтоватые пятна», - рассказала эксперт.

Сегодня эти моющие средства есть едва ли не на каждой кухне, поэтому дополнительные траты в борьбе с жирным пятном не потребуются. Разводим 1 ч ложку «Азелита» в 100 мл воды, наносим на загрязнение, немного ждем, смываем. А вот соль, по словам специалиста, бесполезна - она не даст жиру въесться, но пятно не уберет.

По материалам сайта «Городовой»