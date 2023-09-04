Что делать, если варенье засахарилось: не выкидываем, а спасаем так

Нередко хозяйки замечают в погребе, что варенье засахаривается. Причем, это может случиться с абсолютно любой сладкой заготовкой, независимо от вида ягод. И становится такой десерт не очень-то и вкусным. Многие решают просто-напросто выкинуть его. А зря.

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Засахарившееся варенье можно вернуть к первоначальной консистенции. Для этого его погружают в кастрюлю с холодной водой, доходящей по уровню до содержимого в банке.

Кастрюлю ставят на огонь, доводят до кипения и сразу выключают. Банки нужно оставить в воде до тех пор, пока не остынут – за это время выкристаллизовавшийся сахар растворится, и варенье больше не засахарится.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки".