Чем улучшить вкус маринованных огурцов: положили это в банку и обалдели – до чего крутое соленье получилось!

Горячая пора приготовлений к зиме наступила, хозяйки вовсю трудятся над заготовками. Разумеется, без соленых огурцов не обходится ни один погреб. И разнообразить эту любимую россиянами закуску можно, поэкспериментировав с составом.

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Конечно, добавляются ингредиенты с одной целью – чтобы огурчики получились самые вкусные и хрустящие. И в этом могут помочь самые неожиданные продукты.

Мудрые хозяйки издавна кладут в банку с огурцами смородиновый лист. Оказывается, именно он отвечает за аромат и хрусткость овощей. Их качество заметно улучшается по сравнению с теми, куда не клали такую зелень.

Также можно положить в банку один стручок перца чили. Жгучими огурцы не станут от этого, но вкус приобретут более насыщенный, а также будут защищены от патогенных микроорганизмов.

Если первые два еще в ходу, то про третий ингредиент – калину – не каждая хозяйка слышала. И напрасно: если взять несколько листочков этого ягодного кустарника, то огурцы будут всегда хрустящими, сколько бы их ни хранили.

По материалам сайта Belnovosti