Такое не забывается: повтор шокового курса доллара в сентябре предсказал финансист Гойхман

Аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман высказался относительно курса валют в сентябре. По его мнению, в первый месяц осени одинаково вероятен как рост доллара, так и укрепление рубля.

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Против отечественной валюты играет сразу несколько событий. Это и неизбежный подъем импорта в межсезонье, и снижение экспортной выручки, и снижение продаж нефти, и усиление инфляции, и отток валюты из страны.

На укрепление рубля сыграет, как ни странно, обозначенный властями курс доллара в 100-101 рубль. Также не в полной мере еще проявился эффект от повышенной до 12% ключевой ставки. Поэтому эксперт считает, что колебания мы увидим в привычных пределах, которые еще в августе были шоковыми.