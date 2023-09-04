Ассорти из огурцов и помидоров на зиму: морковку и перец порезали и добавили в банки тоже – получилось изумительно

На зиму можно засолить не только огурцы, помидоры, но и огуречно-помидорное ассорти. Так в одной банке будет два вида солений, сэкономлено время и силы.

Берем на трехлитровую банку 4-5 огурцов небольшого размера, 6 средних помидоров, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, сладкий перец, половинку стручка жгучего перца, морковь, 2 зонтика укропа, пол-листа хрена, 1-2 листочка лавра, треть десертной ложки семян горчицы, 5 горошин душистого перца, уксус 9%, сахар, соль.

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Поместить все перечисленное в банку, залить кипятком на 25 минут. Слить воду в шестилитровую кастрюлю, насыпать 500 г сахара и 250 г соли. Разлить по банкам, в каждую добавить 9% уксус из расчета 5-6 столовых ложек кислоты на 2 литра рассола. Затем закатать крышки и укутать на пару часов в теплое.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"