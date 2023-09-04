Зачем чашку с рисом ставят в гардеробный шкаф: раньше тратились на бесполезные причиндалы, а теперь не нарадуемся

В межсезонье наступает пора доставать теплую одежду, а летнюю и легкую убирать на длительное хранение. Создать безопасные и качественные условия не у всех получается, и при влажности, например, высок риск возникновения плесени.

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Также часто появляется затхлый запах. Чтобы эти неприятности предотвратить, мудрые хозяйки идут на кухню за рисом.

Оказывается, чашка риса помогает устранять влажность и сберечь, тем самым, любую одежду и белье в шкафу. Достаточно 100-200 граммов на шкаф поместить в неглубокую широкую посуду.

Если хочется, чтобы в шкафу приятно пахло, можно капнуть любимым эфирным маслом в чашку с рисом. Цитрусовые, лаванда, эвкалипт и гвоздика, к тому же, дополнительно защищают от моли.

По материалам сайта Belnovosti