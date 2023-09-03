Собрали помидоры зелеными, теперь дозреют быстрее, чем на грядке: раскрываем все секреты

Чтобы первые осенние холода не ударили по остаткам помидоров, мудрые дачники позаботились убрать урожай. И, конечно, много зеленых томатов теперь будут дозревать в домашних условиях. Процесс пойдет быстрее, и овощи не потеряют вкус, если использовать несколько секретов.

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Через 3-5 дней помидоры уже будут красными, если поместить их в пространство с температурой +20.. +25 градусов Цельсия. Их нужно разложить в коробки или ящики слоями не толще 20 см. Нужно быстрее? Тогда нагрейте помещение до +Первые полностью поспевшие томаты забирают через 3-5 дней. Если нужно очень быстро, то нужна температура примерно +28 градусов Цельсия и обеспечьте максимум солнца.

Можно томатам позволить дозреть прямо на родных ветках. Для этого придется, правда, вырвать растения с корнями и подвесить все кусты с помидорами там, чтобы не соприкасались. Питательные вещества от корней и стебля будут насыщать плоды и помогать им вызревать.

Еще один способ помочь покраснеть томатам, а заодно и сохранить их надолго – до 40 дней – целехонькими заключается в том, чтобы поместить помидоры в коробки с опилками, обеспечить температуру +12…+15 градусов Цельсия и влажность 80-85%.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"