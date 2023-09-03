Все рванут в обменники: назван удачный день для покупки долларов и евро в сентябре — будет самый выгодный курс

Рубль на торгах на Московской валютной бирже всю минувшую неделю дешевел по отношению к доллару, евро и юаню. Ожидается, что тенденция сохранится и на наступающей неделе - с 4 сентября.
Но затем все может измениться. И уже в сентябре все побегут в обменники за валютой, так как курс будет выгодным.
Назван даже день - 14 сентября. Дело в том, что Центробанк России 15 сентября может объявить о важных решениях, направленных на поддержку рубля. Уже само ожидание этого события повлияет на курс доллара и евро. Иностранная валюта будет дешеветь, согласно прогнозам.
«Обычно где-то за день до заседания рынок реагирует на возможные слухи касательно вероятности ужесточения монетарной политики. Вполне вероятно снижение курса доллара и евро в преддверии принятия непопулярных мер по стабилизации рубля», — рассказал кандидат экономических наук Денис Перепелица.
По материалам vnimanie.pro