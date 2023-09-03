Все рванут в обменники: назван удачный день для покупки долларов и евро в сентябре — будет самый выгодный курс

Рубль на торгах на Московской валютной бирже всю минувшую неделю дешевел по отношению к доллару, евро и юаню. Ожидается, что тенденция сохранится и на наступающей неделе - с 4 сентября.

Но затем все может измениться. И уже в сентябре все побегут в обменники за валютой, так как курс будет выгодным.

Назван даже день - 14 сентября. Дело в том, что Центробанк России 15 сентября может объявить о важных решениях, направленных на поддержку рубля. Уже само ожидание этого события повлияет на курс доллара и евро. Иностранная валюта будет дешеветь, согласно прогнозам.

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