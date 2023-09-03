Шиковать осталось недолго: названа точная дата обрушения курса доллара — экономист объяснил, что к чему

Российская валюта в последнюю неделю августа медленно, но верно дешевела на торгах на Московской валютной бирже.

По прогнозам аналитиков, подобная тенденция сохранится в течение ближайших десяти дней. Потом ситуация может измениться. Шиковать доллару и евро осталось не так и долго.

Кандидат экономических наук Денис Перепелица напомнил, что рубль может начать укрепляться в случае увеличения экспортной выручки, введения требования ее обязательной продажи или ограничений на вывоз капитала. Ожидается, что эти решения будут приняты для поддержки национальной валюты на заседании Банка России, которое состоится 15 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».