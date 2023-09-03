Посыпьте этим вещи прямо в барабане стиральной машинки: будут чистейшими, а порошка уйдет очень мало

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится экономить на всем.

Стиральный порошок вполне можно усилить копеечным средством - обычной поваренной солью. Стирка с добавлением соли будет гораздо качественнее, тем более, если в регионе, где вы живете жесткая вода.

Вещи быстро теряют цвет, становятся грубее. Смягчить их и помочь стать ярче как раз под силу поваренной соли.

Порошка при этом можно расходовать меньше, часть его функций на себя возьмет соль.

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Засыпьте соль прямо в барабан стиральной машинки поверх вещей. Соль помогает придать одежде свежий вид и хорошо выполаскивает моющее средство из тканей.

Режим стирки при этом нужно выбрать с дополнительным полосканием, чтобы вымыть частицы соли из одежды.

По материалам domopravitelnitsa.com

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