Посыпьте этим вещи прямо в барабане стиральной машинки: будут чистейшими, а порошка уйдет очень мало

Стиральный порошок вполне можно усилить копеечным средством - обычной поваренной солью. Стирка с добавлением соли будет гораздо качественнее, тем более, если в регионе, где вы живете жесткая вода.

Вещи быстро теряют цвет, становятся грубее. Смягчить их и помочь стать ярче как раз под силу поваренной соли.

Порошка при этом можно расходовать меньше, часть его функций на себя возьмет соль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».