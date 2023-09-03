Доллару скоро конец: озвучены сроки полного укрепления рубля — долгожданная конкретика с точностью до месяца

Рубль в последнюю неделю августа начал сдавать позиции на Московской валютной бирже. Но экономисты уверены, что доллару недолго осталось шиковать. Дни американской валюты сочтены, доллару скоро придет конец.

Поддержку рублю уже в сентябре могут оказать валютные ограничения. Этого шага все ждут от Центробанка России.