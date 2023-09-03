Доллару скоро конец: озвучены сроки полного укрепления рубля — долгожданная конкретика с точностью до месяца

Рубль в последнюю неделю августа начал сдавать позиции на Московской валютной бирже. Но экономисты уверены, что доллару недолго осталось шиковать. Дни американской валюты сочтены, доллару скоро придет конец.
Поддержку рублю уже в сентябре могут оказать валютные ограничения. Этого шага все ждут от Центробанка России.
«Я напомню, что в марте прошлого года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк благодаря введенным валютным ограничениям быстро стабилизировал ситуацию. Рубль тогда серьезно укрепился. Заняло это где-то в пределах полутора месяцев», - отметил экономист, финансовый аналитик Владимир Григорьев.
Владимир Григорьев назвал сроки стабилизации рубля с точностью до месяца.
«Я думаю, что стабилизация [рубля при валютных ограничениях] займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», - подчеркнул экономист.
По материалам Lenta.ru