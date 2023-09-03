Доллару скоро конец: озвучены сроки полного укрепления рубля — долгожданная конкретика с точностью до месяца

Табло с изображением логотипа рубля. Фото: Global Look Press

Экономисты уверены, что валютные ограничения смогут обрушить курс доллара и поддержать рубль.

Рубль в последнюю неделю августа начал сдавать позиции на Московской валютной бирже. Но экономисты уверены, что доллару недолго осталось шиковать. Дни американской валюты сочтены, доллару скоро придет конец.

Поддержку рублю уже в сентябре могут оказать валютные ограничения. Этого шага все ждут от Центробанка России.

«Я напомню, что в марте прошлого года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк благодаря введенным валютным ограничениям быстро стабилизировал ситуацию. Рубль тогда серьезно укрепился. Заняло это где-то в пределах полутора месяцев», - отметил экономист, финансовый аналитик Владимир Григорьев.

Владимир Григорьев назвал сроки стабилизации рубля с точностью до месяца.

«Я думаю, что стабилизация [рубля при валютных ограничениях] займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года», - подчеркнул экономист.

По  материалам Lenta.ru

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