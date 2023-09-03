Нанесите ватным тампоном на подмышки: эффективное средство против запаха пота, которым пользовались еще наши бабушки

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта.

Если вы принципиально отказывается от использования дезодорантов и антиперспирантов, наши лайфхаки как раз для вас.

Уничтожить запах пота из-под мышек можно способом, о котором знали еще наши бабушки и прабабушки. Речь об использовании яблочного уксуса.

Он обладает антибактериальным действием и не дает размножаться бактериям, которые и являются причиной плохого запаха пота.

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Ватный тампон нужно смочить в яблочном уксусе и нанести на подмышки. Если у вас нежная чувствительная кожа, разведите яблочный уксус с водой в соотношении один к одному, перелейте жидкость в пульверизатор и распылите на подмышки.

По материалам medaboutme.ru

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