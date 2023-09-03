Нанесите ватным тампоном на подмышки: эффективное средство против запаха пота, которым пользовались еще наши бабушки

Если вы принципиально отказывается от использования дезодорантов и антиперспирантов, наши лайфхаки как раз для вас.
Уничтожить запах пота из-под мышек можно способом, о котором знали еще наши бабушки и прабабушки. Речь об использовании яблочного уксуса.
Он обладает антибактериальным действием и не дает размножаться бактериям, которые и являются причиной плохого запаха пота.
Ватный тампон нужно смочить в яблочном уксусе и нанести на подмышки. Если у вас нежная чувствительная кожа, разведите яблочный уксус с водой в соотношении один к одному, перелейте жидкость в пульверизатор и распылите на подмышки.
По материалам medaboutme.ru