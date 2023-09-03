Теперь вещи не нуждаются в дорогом порошке: используем дешевую шипучку из магазина

Немногие хозяйки используют кислородные отбеливатели при стирке белья. И совершенно зря!

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Этот чудо-порошок обычно стоит совсем немного, при этом активизирует абсолютно любой стиральный порошок. С ним даже самое дешевое средство начнет стирать так, что вы диву дадитесь.

Просто в отсек стиралки вместе со своим любимым порошком насыпайте столовую ложку кислородного отбеливателя. Он заставит ваше средство работать с утроенной силой. При этом подходит кислородный порошок и для белых, и для цветных тканей.

А если вам понадобится отбелить белье, положите его в таз, бросьте 2 ложки отбеливателя и залейте литром кипятка. Пойдет бурная шипучая реакция, которая вытолкнет всю грязь из ткани мгновенно.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»