Жульен на новый лад: невероятно аппетитные лодочки из кабачка — с грибами, курицей и сыром

Такой вариант жульена на новый лад влюбит в себя с первой пробы. Оригинально, но и очень вкусно. Огромный плюс — его очень просто готовить, справится даже новичок.

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Возьмите: кабачки или цукини (2-3 шт), лук (2 шт), шампиньоны и куриное филе (по 200 г), картофельный крахмал (1 ч.л.), сливки жирностью 10% (200 мл), твердый сыр (150 г), соль и специи — обязательно мускатный орех — по вкусу.

Разрежьте кабачки вдоль пополам, уберите мякоть ложкой, чтобы получились лодочки. Посолите их и оставьте на 15 минут.

Лук, грибы и курицу мелко нарежьте. Мясо смешайте с крахмалом.

Кабачки положите в форму, смазанную растительным маслом, и выпекайте 15 минут при 200 градусах.

Тем временем обжарьте лук до золотистости, добавьте к нему грибы и готовьте, пока не выпарится жидкость. Добавьте курицу и обжаривайте все вместе до готовности мяса. Посолите, поперчите и добавьте мускатный орех.

Следом влейте сливки, доведите до кипения и тушите несколько минут до загустения массы.

Кабачки извлеките из духовки, наполните начинкой, посыпьте тертым сыром и вновь отправьте в духовку до тех пор, пока сыр не расплавится.

Вот так всего за 30 минут вы получаете невероятно ароматное, вкусное и сытное блюдо.

По материалам портала lifehacker.ru