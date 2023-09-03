Просто высыпали порошок с мылом в унитаз: пошла реакция — рыжина и налет махом растворились

Крахмал некоторые хозяйки используют не только в кулинарии, но и для придания свежести белью и тюли. Однако этот продукт способен на большее. Просто в составе с водой крахмал великолепно отмывает окна и зеркала, не оставляя разводов.

А если смешать его с чем-то мыльным, то крахмал избавит и от более серьезных загрязнений, например, растворит налет на унитазе.

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На стенки унитаза нанесите жидкое хозяйственное мыло. Сверху на него насыпьте крахмал и почистите ершиком.

Оставьте для воздействия на 25-30 минут, опять почистите ершиком, ополосните.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».