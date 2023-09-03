Зловоние исчезнет навсегда: копеечный способ быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха в холодильнике

В холодильнике время от времени появляются неприятные запахи. Избавиться от них не всегда просто.
Для начала убедитесь, что ваш холодильник чист, в нем нет застарелых продуктов. И только после этого можете использовать этот и любой другой лайфхак.
Отлично справляется с неприятным запахом свежевыжатый лимонный сок.
Смочите в свежевыжатом лимонном соке чистую тряпочку и протрите ею поверхности внутри холодильника.
Часть лимона можно нарезать дольками, положить на тарелку и поставить ее в холодильник. Лимон отлично поглотит все неприятные запахи, оставив цитрусовый аромат.
По материалам burdastyle.ru