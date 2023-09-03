Добавьте один кусочек и жареную картошку не узнаете — обалденная вкуснятина

Жареная картошка само по себе безупречное блюдо, но и ее можно приготовить вкуснее. А помогут в этом простые ингредиенты.

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Одним из фаворитов у хозяек считается измельченный чеснок. Картошка за секунду впитывает ароматную специю, которая просто идеально сочетается с овощами. Достаточно всего одной дольки.

Также можно использовать розмарин. Он по-новому раскроет вкус жареной картошки — сделает блюдо еще аппетитнее.

Еще одним ингредиентом, способным улучшить вкус картошки, считается паприка. Можно использовать и другие специи, но с орегано, карри и белым перцем получается вкуснее всего.

По материалам портала «Белновости».