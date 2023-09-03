Как простой лимонкой помочь комнатным растениям: быстро пойдут в рост, почва станет роскошной

Иногда на почве комнатных растений появляется белый налет. Это значит, что субстанция накопила слишком много соли. Растения в такой среде очень плохо растут, цвести и вовсе отказываются.

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Для нейтрализации солей, в полив необходимо включить лимонную кислоту. Отстаивайте 5 литров воды в течение суток, далее насыпьте в нее примерно четверть чайной ложки лимонной кислоты.

Раствором полейте цветы. Используйте каждый раз при поливе, пока проблема не устранится.

Источник: дзен-канал «Ваш цветок».