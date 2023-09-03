Плитка никогда не зарастет сорняками: просто рассыпаем вокруг — и чистенько

Конечно, сейчас в продаже имеется немало специальных средств, которые уничтожают сорняки. Однако стоят они немало.

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Поэтому умные российские садоводы и домовладельцы используют обычную соль, когда нужно вытравить сорняки между плиток. Стоит она копейки, а по эффекту превосходит многие дорогие составы.

Все, что нужно сделать, это просыпать солью межплиточное пространство. Трава засохнет и долго не будет расти на такой почве. Ведь известно, что солончак - не лучшая среда для жизни растений.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».