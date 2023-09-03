Сакраментальный рубеж: стал известен курс доллара на сентябрь и до конца года — волосы дыбом от этих цифр

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов сделали долгосрочный прогноз курса валют.

Рубль в конце августа перестал укрепляться, как делал это почти всю вторую половину последнего месяца лета. Сейчас национальная валюта слабо дешевеет к доллару и евро.

Сегодняшний уровень валютного курса балансирует у отметки в 95 рублей за доллар и 105 рублей - за евро.

В какую сторону качнется маятник в сентябре и каким будет курс доллара до конца 2023 года? Этот вопрос волнует многих. Аналитики называют цифры, от которых еще недавно мы испытывали шок, и волосы на голове вставали дыбом, образно говоря.

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Большинство аналитиков склоняются к тому, что к концу года доллар может закрепиться за сакральным рубежом в сто рублей.

«Наиболее вероятно, что если не возникнут форс-мажорные обстоятельства, курс останется в сложившемся диапазоне 92-101 рубля за доллар», — отметил аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.

По материалам MK.RU

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