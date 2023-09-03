За 15 минут вещи становятся чистейшими: кладем 2 ложки при стирке

Чтобы вещам вернуть первоначальную белизну, нужно всего лишь запастись солью и разрыхлителем. Они продаются в каждом продуктовом магазине за смешные деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Растворите в воде 2 столовые ложки с горкой соли. Добавьте 1 столовую ложку разрыхлителя. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Если хотите придать одежде приятный аромат, влейте также кондиционер для белых тканей. Перемешайте еще раз.

Замочите одежду в этом растворе. Далее в нем же простирайте белые вещи, и они станут, как новые.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».