Берите только эту докторскую колбасу — внутри натуральное мясо: без крахмала, по ГОСТу

В Роскачестве проверили образцы 40 торговых марок в колбасном сегменте. Эта продукция представлена на отечественном рынке, в магазинах и супермаркетах. Докторские колбасы прошли лабораторную экспертизу, также продукция должна была соответствовать санитарным требованиям и составу, заявленному на упаковке.

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