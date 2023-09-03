Берите только эту докторскую колбасу — внутри натуральное мясо: без крахмала, по ГОСТу

В Роскачестве проверили образцы 40 торговых марок в колбасном сегменте. Эта продукция представлена на отечественном рынке, в магазинах и супермаркетах. Докторские колбасы прошли лабораторную экспертизу, также продукция должна была соответствовать санитарным требованиям и составу, заявленному на упаковке.
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Топовой продукцией и Знак качества получила докторская колбаса торговой марки «Томаровский мясокомбинат». Эксперты Роскачества подтвердили полную безопасность этой продукции. Внутри натуральное мясо — колбаса не содержит в себе красителей, консервантов, крахмала и вредных примесей. Продукт хорошо проварен, в нем достаточно влаги, белков и жиров.
По материалам vnimanie.pro