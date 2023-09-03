Взяли три ложки и очистили до блеска всю сантехнику в доме: унитаз, раковина, ванна просто сияют!

Грязь, остатки пищи, жир, известковый налет, мочевой камень без труда растворит и смоет простое народное средство, которое каждый может сделать дома, потратив сущие копейки.

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Возьмем по 1 столовой ложке средства для мытья посуды, перекиси водорода (или уксуса) и соды. Смешаем, средство готово.

Нанесем данную пасту на пластик, санфаянс или кафельное покрытие. Если поверхности загрязнены сильно, то оставим средство на 30 минут для воздействия и укроем влажной салфеткой или пленкой, затем промоем.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».