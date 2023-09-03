Делайте так с джинсами при каждой стирке — не растянутся, будут как новые

Джинсы со временем вытягиваются, и это неизбежный процесс. Из-за активной носки волокна ткани уже не такие упругие, а потому изделие теряет форму. Если узнали себя — не отчаивайтесь! Есть крутейший способ решить эту проблему. Вы удивитесь, насколько он легок в обиходе.

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Стирать джинсы нужно достаточно часто (пыль и грязь остаются на одежде, а редкая стирка точно не сохранит их привлекательный вид). И как только вы заметили, что штаны начали растягиваться — запустите цикл стирки с очень горячей водой.

Так джинсам вернется их первоначальная форма: они вновь сядут по фигуре, точно как в день покупки, советует Adme.