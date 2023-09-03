Поставили фикус на кухне: как изменилась жизнь после этого — жаль раньше не знали

Хотя фикус никогда не рос в живой природе России, его с давних пор выращивали в домах в качестве комнатного растения.

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Фикус – очень красивое растение, к тому же отлично очищает воздух от токсинов и пыли, поэтому в доме держать благоприятно.

К тому же, согласно теории фен-шуй, фикус, который стоит на кухне, приводит в дом деньги. Если растение размещено в спальне, то в доме появятся дети, если в гостиной – прибудет счастье, в коридоре – сохранятся силы и энергия, в рабочем кабинете – повысится умственная активность.

Источник: дзен-канал «Ферма.expert»