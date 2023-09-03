Льем лечебный эликсир под пионы — дадут тугие бутоны даже в сентябре: мгновенный стимулятор против увядания

Чем подкормить пионы на даче, чтобы кустики дали тугие бутоны даже в сентябре — достаточно провести подпитку цветов и грунта недорогим самодельным удобрением. Этот питательный эликсир вмиг «оживит» даже самые чахлые кустики, достаточно полить пионы раствором на основе дрожжей. Попробуйте! Эффект просто волшебный — удобрение действует как мощный стимулятор роста. Бутоны будут тугими и крепкими как летом.

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