Жирное пятно с одежды исчезнет без следа: поможет всего одна капля средства, но будьте аккуратны

Таким способом жирные пятна с одежды уйдут без следа. Не останется ни малейшего развода — ни намека на то, что когда-то было въевшееся пятно.

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Вариант с жидкостью для мытья посуды уже доказал свою эффективность, но есть способ куда круче. Особенно хорошо он работает со светлыми вещами, с цветными тоже неплохо, но нужно соблюдать аккуратность: если переборщить со средством, на ткани могут остаться желтоватые пятна.

А поможет небезызвестный «Азелит». Эта жидкость удаляет, кажется, любые загрязнения.

Для удаления жирного пятна с одежды разведите примерно чайную ложку «Азелита» в 100 мл воды. Нанесите средство, оставьте на 10-15 минут для воздействия, затем постирайте привычным образом. Чистота гарантирована!

По материалам портала «Городовой»