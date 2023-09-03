Больше не начищаем унитаз: поливаем этим средством — сразу белее белого

Не стоит тратить время на утомительную чистку унитаза. И уж тем более не нужно тратить свои деньги просто на грязь.

Купите два максимально дешевеньких вещества, соедините их. И полученное средство сделает работу по отмыванию санфаянса практически само.

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Соединим 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров нашатырного спирта.

Выльем средство в унитаз и распределим его по всей поверхности. Мы сразу заметим, как начнет уходить налет, но для большего эффекта оставим на несколько часов, а потом просто пройдемся по поверхности ершиком. Все наслоения сойдут в один миг!

Источник: дзен-канал: «Дом и порядок».