Бросили аспиринку в засоренный сток — эффект поразительный: вода стекает махом, сантехник не нужен

Если слив вашей раковины или ванны засорился, не спешите вызывать сантехника. Возможно, вам поможет этот невероятно простой лайфхак с аспиринкой и уксусом.

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Итак, если вода стала застаиваться в раковине или ванне и не желает уходить в канализацию, бросьте в слив несколько таблеток аспирина и залейте столовым уксусом.

Внутри трубы произойдет мощная пенная реакция, которая растворит и выбьет засор. Через несколько минут прочистите трубу вантузом.

Этот метод сэкономит ваши время и средства. Кроме того уксус и аспирин не влияют на качество эмали, в отличие от некоторых других кислотных и щелочных веществ.

Источник: techinsider.ru.