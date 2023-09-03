Котлеты из картофеля и сосисок: немыслимая вкуснятина за копейки

Котлеты по такому рецепту удивят даже взыскательных. Готовятся просто, ингредиентов минимум и самых простых. В их основе картофель и сосиски.
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Возьмите: пять картофелин, четыре сосиски, муку (3 ст.л.), панировочные сухари, соль и перец по вкусу.
Для начала отварите клубни картофеля и растолките в пюре. Натрите сосиски и добавьте к картошке.
Всыпьте муку, специи и соль, и тщательно замешайте массу. Приступайте к формированию котлет.
Жарьте привычным образом — на раскаленной сковороде с растительным маслом до аппетитной золотистости, советует портал «Белновости».