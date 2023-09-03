К 11 сентября — выше 100 рублей: озвучен нервный курс доллара на ближайшее время

Только за август доллар подорожал почти на 5%, увы, но эта тенденция продолжает сохранятся, несмотря на попытки ЦБ РФ нормализовать ситуацию на рынке валют.

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Эксперты полагают, что сохранение низких объемов валюты от экспортеров и дисбаланс спроса и предложения продолжат продавливать рубль и в сентябре.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, уровень 97,15 рублей за доллар является сигнальным. И если курс доллара превысит 98,30 рублей к 5-6 сентября, то уже к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар.

Источник: 1prime.ru