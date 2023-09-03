Наливаем аптечное средство в стиралку и бед не знаем: вещи на выходе идеальные

Дешевенький аптечный глицерин можно успешно использовать при машинной стирке белья вместо кондиционера. Кроме того, он усиливает свойства стирального порошка, даже самого недорогого.

Эффект будет точно такой же, как при применении дорогих средств, но при этом вы в разы потратите меньше своих денег.

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Налейте 3 столовые ложки глицерина в отсек стиралки, предназначенный для кондиционера, и выставите режим «быстрая стирка».

При помощи глицерина вы превосходно смягчите воду, вещи станут нежными на выходе. Загрязнения уйдут быстрее и эффективнее.

Источник: «Ms.Чистота»