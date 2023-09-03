Почему не стоит перекапывать грядки после уборки урожая: вот что говорит садовод

Многие огородники не знают, но существует процедура намного полезнее перекапывания грядок, и лучше всего ее делать сразу после уборки урожая.

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Осенью почву нужно обеззараживать. Для этого грядки следует проливать препаратами с содержанием сенной палочки. Но учтите: вместе с химическими фунгицидами препарат работать не будет, поэтому применяйте их по отдельности.

То же самое, если температура почвы ниже пяти градусов — сенная палочка вымирает в этот момент, поэтому делайте обработку как можно раньше. Так растительные остатки сразу начнут ферментироваться.