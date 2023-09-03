Как одной таблеткой привести в порядок самую загаженную ванну: грязь растворяется на глазах

Даже самые сложные наслоения с ванны уберет таблетка для посудомоечной машины. При этом вам не придется долго шоркать стенки. Просто бросили - и насладились результатом.

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Возьмите одну таблетку для посудомоечной машины. Наполните ванну горячей водой и киньте туда таблетку. Если проблема по-настоящему серьезная, то придется использовать две таблетки.

Дайте раствору подействовать в течение нескольких часов, а затем тщательно промойте ванну.

Источник: belnovosti.by