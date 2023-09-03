Почему не стоит стирать в машинке несколько циклов подряд: удивитесь, когда узнаете

Запускать стиральную машинку несколько циклов подряд привычное дело и делать так можно, вот только на работе техники это сказывается не лучшим образом. Особенно имеет значение режим стирки и заданная температура — на это обращайте отдельное внимание, если не хотите ремонта.

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Как уверяют мастера по ремонту бытовой техники, несколько циклов стирки подряд допустимы только при низкой температуре и обязательно на программах до одного часа, — с такой нагрузкой техника легко справится.

В случаях с циклами на два и более часа, и температуре при этом 90 градусов, машинке обязательно нужно дать отдохнуть — 30 или 60 минут достаточно. Если этого не сделать, могут выйти из строя подшипники и качество стирки заметно ухудшится.

По материалам портала «Городовой»