Как при стирке дорогим порошком: просто бросили соду на белье — ни пятнышка

Наверняка вы тоже удивляетесь ценам на хорошие порошки для стирки. Но не стоит отчаиваться!
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При помощи копеечной пищевой соды вы можете в несколько раз усилить любой стиральный порошок, даже бюджетного сегмента.
Во время запуска процесса автоматической стирки кладите прямо на белье в барабан пару столовых ложек соды. Стирка пройдет максимально эффективно, выбив все загрязнения из волокон ткани.
Белье на выходе будет чистейшим, без единого пятнышка! При этом мягким, как после кондиционера.
Источник: дзен-канал: TECHNOTION