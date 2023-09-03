Как при стирке дорогим порошком: просто бросили соду на белье — ни пятнышка

Наверняка вы тоже удивляетесь ценам на хорошие порошки для стирки. Но не стоит отчаиваться!

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При помощи копеечной пищевой соды вы можете в несколько раз усилить любой стиральный порошок, даже бюджетного сегмента.

Во время запуска процесса автоматической стирки кладите прямо на белье в барабан пару столовых ложек соды. Стирка пройдет максимально эффективно, выбив все загрязнения из волокон ткани.

Белье на выходе будет чистейшим, без единого пятнышка! При этом мягким, как после кондиционера.

Источник: дзен-канал: TECHNOTION