Глазам не поверили, когда копеечное средство растворило темный налет на ванне: дорогие порошки были бессильны

Если вы с ужасом смотрите на свою ванну, понимая, что с налетом на ней может справиться только особенное средство, значит вам стоит испытать наш лайфхак.

Очень эффективное моющее средство можно приготовить в домашних условиях, соединив два дешевеньких состава.

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Возьмите 2 столовые ложки столового уксуса, 1 столовую ложку отбеливателя «Белизна» и соедините жидкости.

Нанесите полученное моющее средство на поверхность ванны. Оставьте на 5-10 минут, далее промойте губкой с водой. Вы заметите, как поверхность начнет белеть буквально в процессе нанесения.

Одной процедуры часто бывает достаточно, чтобы привести в порядок самую загрязненную ванну.

Источник: rsute.ru.