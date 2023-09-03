Всего одна ложка — и унитаз всегда сверкает чистотой: бросаем порошок, уходя из дома

Если вы не любите очищать налет с унитаза, значит вы оцените простоту данного метода с ложкой соли. Этот порошок способен творить чудеса.

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Обычная поваренная соль на самом деле является отличным очищающим веществом, которое устраняет не только грязь и налет с санфаянса, но и дезинфицирует, убирает неприятные запахи.

Уходя из дома, бросайте ложку соли в унитаз и распределяйте его ершиком по стенкам. Потом, вернувшись домой, просто смывайте бачок и все. Ваш унитаз всегда будет оставаться чистым!

Источник: дзен-канал «Геннадий Лянго».