Не можем теперь стирать без уксуса: вещи сразу меняются — чище, без пятен, краски ярче, ткань белее

Сейчас современные хозяйки все чаще вспоминают бытовые хитрости из СССР. Тогда люди, имея лишь сотую часть того, что теперь есть у каждого, умудрялись достойно выглядеть и содержать в чистоте и порядке свои вещи. К тому же советские граждане не любили тратить деньги впустую.

Одна из таких классных методик - это стирка с уксусом. Данное вещество отлично помогает в процессе, активизируя порошок, усиливая его свойство, уничтожая пятна.

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Перед запуском процесса автоматической стирки вылейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье, на выходе вы получите сказочно простиранные вещи.

Они будут сверкать чистотой. Белые станут белее, а черные — чернее. Ткань обретет мягкость, как после кондиционера. Уйдут неприятные запахи и пятна.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».