Берем бутылку и делаем унитаз сверкающим: новый метод гигиены без утомительной чистки

Новый способ очищения унитаза при помощи бутылки набирает обороты популярности. Все больше хозяек соглашается с тем, что не стоит тратить свое драгоценное время на неприятную чистку.

Ведь навести гигиену за вас сможет нехитрое приспособление. Его вы можете изготовить сами.

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В маленькую пластиковую бутылочку нальем любое дезинфицирующее средство, а также жидкость для мытья посуды.

Взболтаем, сделаем при помощи шила или ножа несколько проколов и положим бутылку горизонтально в бачок, закроем крышкой.

Моющий состав, который мы налили в бутылочку, будет при каждом смыве бачка очищать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом.

Утомительно очищать унитаз больше не надо, останется лишь иногда проходиться ершиком по поверхности.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».