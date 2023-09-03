Берем бутылку и делаем унитаз сверкающим: новый метод гигиены без утомительной чистки

Новый способ очищения унитаза при помощи бутылки набирает обороты популярности. Все больше хозяек соглашается с тем, что не стоит тратить свое драгоценное время на неприятную чистку.
Ведь навести гигиену за вас сможет нехитрое приспособление. Его вы можете изготовить сами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
В маленькую пластиковую бутылочку нальем любое дезинфицирующее средство, а также жидкость для мытья посуды.
Взболтаем, сделаем при помощи шила или ножа несколько проколов и положим бутылку горизонтально в бачок, закроем крышкой.
Моющий состав, который мы налили в бутылочку, будет при каждом смыве бачка очищать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом.
Утомительно очищать унитаз больше не надо, останется лишь иногда проходиться ершиком по поверхности.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».