Добавьте чай в рис: результат вас принято удивит

Стало известно, что можно использовать рис не только во время приготовления еды. Эксперты рассказали, почему рис полезно смешивать с чаем.

Вы могли слышать, что с помощью риса избавляются от излишней влаги и конденсата. Но мало кто знает, что этот продукт еще может решить другие бытовые проблемы. Например, избавит от неприятных запахов.

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Для этого нужно взять подходящую емкость и в нее высыпать рис и чай.