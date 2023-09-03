Добавьте чай в рис: результат вас принято удивит

Рис. Фото: Global Look Press 

Если вас одолели неприятные запахи, воспользуйтесь этим советом.

Стало известно, что можно использовать рис не только во время приготовления еды. Эксперты рассказали, почему рис полезно смешивать с чаем.

Вы могли слышать, что с помощью риса избавляются от излишней влаги и конденсата. Но мало кто знает, что этот продукт еще может решить другие бытовые проблемы. Например, избавит от неприятных запахов.

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Для этого нужно взять подходящую емкость и в нее высыпать рис и чай. 

При этом неважно, по какой цене был куплен рис. Не забывайте добавлять в полученную смесь пять капель любого эфирного масла. об этом рассказали в belnovosti.by.

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