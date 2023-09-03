Уже на новой неделе доллар взлетит до опасной отметки: не теряйте зря время

Доллар и евро на следующей неделе продолжат повышение относительно рубля.

Финансовые аналитики убеждены, если не последует мер от Центрального банка РФ по стабилизации ситуации, и зона 98-98,3 рубля за доллар будет пройдена, мы рискуем вскоре увидеть августовские минимумы к доллару, евро и юаню.

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«Сохранение низких объемов валюты от экспортеров и дисбаланс спроса/предложения будут давить на рубль и в сентябре. В случае существенного ослабления и роста инфляционных рисков ЦБ, вероятно, вернется к обсуждению повышения ставки на заседании 15 сентября», — высказался финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, уровень 97,15 рублей за доллар является сигнальным. При превышении 98,30 рублей к 5-6 сентября, к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар.

Источник: 1prime.ru