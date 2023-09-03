Этот комнатный цветок — обязателен в доме женщины: приносит любовь, деньги, дарит детей и семью

Фикус нужно обязательно завести каждой женщине в доме. Это растение по праву считается одним из самых сильных природных очистителей воздуха от пыли и токсинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

К тому же фикус обладает особенной позитивной энергетикой, не зря его с давних пор садили в русских домах.

Считается, что этот цветок дает прибыль в глобальном смысле слова. Для одних это любовь, для других это материальные блага (деньги, машина, возможность путешествовать), для третьих это ребенок и семья, кому-то необходимо прибавить здоровье.

Особенно хорошо фикус влияет на женскую энергию, но и благоприятен также мужской. Так что ставьте цветок в доме в любом случае, он красив, интересен и в каждом интерьере выглядит стильно.

Источник: «Ферма.expert»