Обувь больше не воняет: в носок насыпали и оставили на ночь

С наступлением осени босоножки и мокасины перебираются в дальний шкаф, и теперь солируют кроссовки, ботинки и другие демисезонные дуэты. А они имеют свойство попахивать, если вовремя не просушивать стельку и внутренности, да и непогода тоже вносит свою лепту.

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Есть лайфхак, который позволить избежать неприятностей с запашком из обуви. Возьмите вечером любой носок, насыпьте в него несколько ложек обычной пищевой соды и поместите в ботинок.

Сода является природным абсорбентом, который отлично поглощает запахи и влагу. Поэтому к утру никаких зловоний ваши стелька и обувь источать не станут.

По материалам Телеграм-канала "Домашние советы"