Перенос индексации: что будет с пенсиями россиян

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Такое решение уже приняли в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Стало известно, что пенсионерам перенесут сроки индексации денежных средств.

Министерство труда и социальной защиты РФ решило изменить даты индексации пенсий в России.

Новый проект бюджета Социального фонда России (СФР) будет способствовать тому, что ежегодный перерасчет пенсий в январе заменят двойной индексацией.

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Пенсии по старости, по инвалидности и по случаю утери кормильца будут повышены 1 февраля и 1 апреля 2025 года  на 4% и 3,8% соответственно.

Далее через год пенсия изменится дважды: с 1 января произойдет повышение на 4%, а с 1 апреля – на 2,8%. Об этом заявили в kaspyinfo.ru.

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