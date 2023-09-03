Перенос индексации: что будет с пенсиями россиян

Стало известно, что пенсионерам перенесут сроки индексации денежных средств.

Министерство труда и социальной защиты РФ решило изменить даты индексации пенсий в России.

Новый проект бюджета Социального фонда России (СФР) будет способствовать тому, что ежегодный перерасчет пенсий в январе заменят двойной индексацией.

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Пенсии по старости, по инвалидности и по случаю утери кормильца будут повышены 1 февраля и 1 апреля 2025 года на 4% и 3,8% соответственно.