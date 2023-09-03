Блины будут нежнее и красивее, если тесто завести так: раскрываем секрет с яйцами

Блинчики обожают и взрослые, и дети. Это блюдо и на завтрак отлично заходит, и на перекус подойдет. Но многие хозяйки даже не догадываются, что тесто заводят неправильно. В частности, добавляют яйца не так. В то время как именно грамотная последовательность ингредиентов – это уже половина успеха.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Обычно яйца просто разбивают в муку и перемешивают. Но лучше сделать по-другому: белки и желтки разделить, каждый тщательно взбить и тогда только их вливать в муку.

После такого более тщательного подхода тесто окажется нежнее и воздушнее, а сами блинчики – ажурными. Да, придется чуть подольше повозиться с тестом, но результат точно стоит того!

По материалам сайта Belnovosti